Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Temmuz 2025 14:20
Atama

78 puan ile lisans mezunu bir hemşire nerelere atayabilir? Yardımcı olur musunuz :)


saglıkcıbey
Aday Memur
08 Temmuz 2025 14:29
78 puanın altında kapatan tüm şehirlere atanabilir.

Hemşire446
08 Temmuz 2025 14:38

İstanbul böyle kapatmış ama ben orayı yazmak istemiyorum. Sizce kocaeli şehir hastanesi olur mu

saglıkcıbey, 2 saat önce
78 puanın altında kapatan tüm şehirlere atanabilir.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İller Arası Tayin Ceza SüresiEbe İller Arası TayinEşler İller Arası Tayin Verdikten Sonra Eş Durumu2025 Yılı İstifa SonrasıYeniden Atama Tıbbi Sekreter İl Dışı Tercih İçin Hizmet PuanıEkip PortalAtamaTıbbı Sekreter İller ArasıATT İken Memurluğa Geçmekİstifa Sonrası Açıktan Atama

Sözlük

sessiz bekleyiş 2 kadın kadının kurdudur 3 hiç makyaj yapmayan kızlar 1 en çok gitmek istediğimiz romantik yerler 2 surutka 1 Moral vermek 2 Şey kelimesini sevmeyen insan 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2 nuh'un gemisi 2 zelle 1

Son Haberler

Zeydan Karalar dahil 6 şüpheliye tutuklama istemiAdıyaman Belediye Başkanı Tutdere adli kontrolle serbestDMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını YalanlandıTapuda sahte kimlikle satış girişimi: 4 kişi tutuklandıMEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı