KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


08 Temmuz 2025 14:29
2026 Kpss B

Merhaba dostlar. Geçen yıl matematik bölümünden mezun oldum 1 sene özelde çalıştım.Formasyonum var.2026 kpss çalışmak istiyorum öğretmenlik için eğer öğretmenlik olmaz ise Düz memurluk için Kpss B grubuna da gireceğim. Fakat pek bilgim yok internetten baktım 4001 kadroları için ama net bir şey bulamadım çok karışık kimileri 93+ puan gerek diyor tercih robotlarından baktım 2023, 2024 dönemlerin de 85 87 puanlara atamalar olmuş. Bilgilendirirseniz sevinirim.

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