Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 15:02
Statü geçişi

Merhaba. Benim 29.04.2008 tarihinde 2 günlük sigorta başlangıcım var. O tarihte yaşım 18 den küçük. 2009 yılında da memuriyet sigorta başlangıcım var. Şu an 5510 a tabiyim. Geçiş yapılabilir mi? 5434 e tabii olabilir miyim? Bilen var mı?


mura_t_arslan
Şef
08 Temmuz 2025 15:27

bu oluyorsa bnde yapayim.

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