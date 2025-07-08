Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 15:03
Yarım Gün Çalışma

Yarım Gün Çalışma ile ilgili düzenleme bu sene çıkar mı?


bmircmir
Şube Müdürü
08 Temmuz 2025 15:08
çok çalışıyorsunuz ya yarım günde çalışmayın

pekgozenes
Aday Memur
08 Temmuz 2025 15:27

gel birazda sen çalış kral :)

bmircmir, 1 saat önce
çok çalışıyorsunuz ya yarım günde çalışmayın

debug
Müsteşar Yardımcısı
08 Temmuz 2025 15:39

kanun çıkalı bilmem kaç sene olmuş hala yönetmelik çıkacak. Siz kuruma başvurun ret cevabı gelirse dava açın. Emsal kararlar var. Mahkemeler kanun çıkmasının üzerinden çok uzun süre geçmiş olmasına rağmen kurumların hala yönetmelikleri belirlememesini idare kusuru sayıp idareleri haksız buluyor.

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