Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Temmuz 2025 15:29
Temmuz ayı maaş farkı ne kadar olur?

Merhaba arkadaşlar Temmuz ayında haziran ayı için maaş farkı alınacak mıdır? 2/1 derece kademe için 4000 carı yatar mı


SÜLEYMAN BARLİN
Kapalı
08 Temmuz 2025 15:37

Yatar


bahçesaray
Şef
08 Temmuz 2025 15:53
maaş farkı katsayı değiştiği için 1-14 Temmuz arası için veriliyor

berkaydal
Şube Müdürü
08 Temmuz 2025 18:35

Memur çalışacağı ayın parasını önden alır. Haziranda aldığın maaş 15 Haziran - 15 temmuz arası çalışacağın mesai için. 15 günlük fark da zammın temmuz 1'den geçerli olması. Temmuz ayında Haziran için maaş farkı almazsın temmuz 1-15 için maaş farkı alırsın.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026-2027 Toplu SözleşmeÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkYollukProje okul davalarıEkdersim hakkinda bilgiYeni İdareci Olacaklara TavsiyelerSınıf öğretmenliği hakkında bilgiÖğretmenlik mesleği tasfiye ediliyor Güncel 03.07.2025 07:06Okul Yöneticileri Mağdur: MEB Atama Yönetmeliği Revize Edilmeli

Sözlük

kurbanlık fiyatları 2 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 9 espri yapmasalar göze daha hoş görünecek olanlar 1 feminizm 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 7 Fotoğraf albümü 1 erkek erkeğin kurdudur 4 arabada sopa taşımak 4 Söylenişi güzel kelimeler 3 rahat bir nefes almak 1

Son Haberler

Trump, 1 Ağustos'ta uygulanacak tarifeler için süreyi uzatmayacakBorsa günü düşüşle tamamladıÖzel güvenlik görevlisi mesai arkadaşlarını vurdu: 2 yaralıCHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildiPTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı