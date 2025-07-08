Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Temmuz 2025 15:29
Temmuz ayı maaş farkı

Merhaba arkadaşlar Temmuz ayında haziran ayı için maaş farkı alınacak mıdır? 2/1 derece kademe için 4000 carı yatar mı


SÜLEYMAN BARLİN
08 Temmuz 2025 15:37

Yatar


bahçesaray
Şef
08 Temmuz 2025 15:53
maaş farkı katsayı değiştiği için 1-14 Temmuz arası için veriliyor
Toplam 2 mesaj

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