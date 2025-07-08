Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlık

yakınlarda bence gençlerden kimse öğretmenlik yapmak istemeyecektir. Arayan sorana ben hele hele kapasitesi varsa hemen başka mesleğe yönlendiriyorum.

ortalık ta da kendini geliştirememiş bir sürü uzman - başöğretmen var.

şimdi özellikle altını çizmek istediğim bir husus var : elbetteki evraklama ve prosdür bilmenin de kendi hatrınca bir kıymeti var ve bazı şeyler zamana yayılarak daha iyi öğrenilebiliyor bunu inkar etmiyorum hiç ve şu söyleyeceğim niteliğe sahip uzman/başöğretmeni de ayıplaıyorum ve kınamıyorum sadece yapılan hatayı ifade etmek istiyorum.

kişi dil ve/veya edebiyat öğretmeni ve kendi alanına dahi hakim değil , bırakın başka yabancı dili ekstra konuşayı...

ve bu kişi veya böyle kişiler şuan başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı almaktalar.

genç ler öğretmenlik yapmamalı gibi.. kanaatim.