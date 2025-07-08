Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Temmuz 2025 15:32
Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlık

bu işe ne zaman dur denilecek? düz öğretmenle baş öğretmen arasında 20 bin fark var neredeyse. ben ana branşlardan birinde derecenin derecesini yapmış bir öğretmenim. gelgelelim hayatında kpss görmemiş insanlar sırf çalışma yılları fazla olduğu için 20 bin fazla maaş alıyorlar. biz kolluk kuvveti miyiz ki çalışma yılına göre maaş alıyoruz? çocuklara "akıl yaşta değil baştadır." ilkesini öğretirken öğretmenlerin yaşa göre değerlendirilmesi, bilginin tamamen göz ardı edilmesi ne kadar doğru? sırf çalışma yılı yetersiz diye ünvan alamayan tüm düz öğretmenlerden bu konuyu yukarıda tutmaları için destek istiyorum. eğer aynı işe farklı maaş verilecekse bu bilgiye ve zekaya göre olmalıdır! ya öabt+eb sistemi getirilmeli ya da bu sistem kaldırılmalı ve herkes maaş olarak ortada eşitlenmelidir.


Reksai786
Aday Memur
08 Temmuz 2025 16:00

zekaya göre verilmesini doğru bulmuyorum. çünkü herkes zeki olmayabilir ama herkes çalışabilir emek harcayabilir okuyabilir öğrenebilir o yüzden bilgiye göre yapılmalı fikri daha doğru


Gxxx
Aday Memur
08 Temmuz 2025 16:11
Bu baş öğretmen ünvanlarını alan öğretmenlerin çoğu eğitim fakültesi mezunu bile değil.Öğrencinin sesine tahammülleri kalmamış , bilgisayar kullanmayı dahi bilmeyen, öğrenciye anlatılacak olan her farklı konuyu zaman kaybı olarak gören, yeni müfredattan bi haber olan öğretmen grubu =BAŞÖĞRETMEN Mİ ŞİMDİ ???

kimuni
Genel Müdür
08 Temmuz 2025 16:14

yakınlarda bence gençlerden kimse öğretmenlik yapmak istemeyecektir. Arayan sorana ben hele hele kapasitesi varsa hemen başka mesleğe yönlendiriyorum.

ortalık ta da kendini geliştirememiş bir sürü uzman - başöğretmen var.

şimdi özellikle altını çizmek istediğim bir husus var : elbetteki evraklama ve prosdür bilmenin de kendi hatrınca bir kıymeti var ve bazı şeyler zamana yayılarak daha iyi öğrenilebiliyor bunu inkar etmiyorum hiç ve şu söyleyeceğim niteliğe sahip uzman/başöğretmeni de ayıplaıyorum ve kınamıyorum sadece yapılan hatayı ifade etmek istiyorum.

kişi dil ve/veya edebiyat öğretmeni ve kendi alanına dahi hakim değil , bırakın başka yabancı dili ekstra konuşayı...

ve bu kişi veya böyle kişiler şuan başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı almaktalar.

genç ler öğretmenlik yapmamalı gibi.. kanaatim.


Gxxx
Aday Memur
08 Temmuz 2025 16:14
Siz yeni nesil öğretmensiniz siz yaparsınız diye sandalyesine ağacın altında gölge yer arayan bu öğretmenler , bizlerin çalışmalarını enayilik olarak görüyorlar.Alanımda yüksek lisansta yaptım .Yıl içerisinde birçok projede görev alıp öğrencilerimi her türlü akademik sosyal yönden destekleyen ben, 20 bin lira fark alıp ödüllendirilen bu öğretmenler.Sırf fazla çalışmış diye öğretmenlik meslek becerisi bizden fazla olmayan bu kişileri neden bu şekilde mükafatlandırdık. Hakkımı helal etmiyorum

Gxxx
Aday Memur
08 Temmuz 2025 16:16
Birgün bu devran dönecek ama

kimuni
Genel Müdür
08 Temmuz 2025 16:21

ben şahsen devranın dönmesini bekleeyeceğim. hocam çalışmaya devam , çalışmak zararlı bişey de değil ki.

ama burda önemli bir husus var : neye çalıştığını bilmek lazım bence.

yani günümüzde uygulaması olmayan , yani işlevi olmayan daha açık konuşmak gerekirse günlük hayatta bir karşılığı olmayan yani işe yaramayan bilgileri öğrenmek sıkıntı.

ona göre çalışmaya devam etmek lazım bence.

belki fırsatı bulunca da gitmek...

yani şurda şöyle bir detay var heralde öğrencilerimin gözlerindeki ışıltı olmada belki bu kadar da deva edilmemeliydi gibi düşünüyorum bazen ama, fırsat bulursam belki giderim hayırlısı olsun.

Gxxx, 7 dk. önce
Birgün bu devran dönecek ama
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026-2027 Toplu Sözleşme memurÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Proje okul davalarıYollukEkdersim hakkinda bilgiYeni İdareci Olacaklara TavsiyelerSınıf öğretmenliği hakkında bilgiÖğretmenlik mesleği tasfiye ediliyor Güncel 03.07.2025 07:06Bu sene il emri verilir mi?Okul Yöneticileri Mağdur: MEB Atama Yönetmeliği Revize Edilmeli

Sözlük

sessiz bekleyiş 2 aşure 1 şaka yapmayı bilmeyen insan 1 Bugün olanlar 2 güne bir söz bırak 1 elektrikli bisiklet 2 Şehirler arası dinlenme tesisleri 5 Şey kelimesini sevmeyen insan 1 kadınlar ne ister adlı soru 2 Kudret helvası ve bıldırcın 1

Son Haberler

Zeydan Karalar dahil 6 şüpheliye tutuklama istemiAdıyaman Belediye Başkanı Tutdere adli kontrolle serbestDMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını YalanlandıTapuda sahte kimlikle satış girişimi: 4 kişi tutuklandıMEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı