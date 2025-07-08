Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 15:33
Öğretim mesleğinden çıkarma cezasıyla ilgili zamanaşımı kanunu

Merhaba,

öğretim mesleğinden çıkarma cezasıyla ilgili olarak kanun maddesi şu şekilde:

"Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller için zamanaşımı süresi 6 yıl olarak uygulanır."

Eğer soruşturma tamamlanıp yüksek disiplin kuruluna gönderilirse halen süre 6 yıl mı? Bu 6 yıl kısmını tam anlayamadım ben. 6 yıl içinde soruşturma açılabilir mi bu? Soruşturma tamamlanıp dosya yüksek disiplin kuruluna gittikten sonra orada 6 yıl bekleyebilir mi demek?

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