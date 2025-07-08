Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 15:43
İcralarım bitti kredi ve kredi kartı için ne yapabilirim

Arkadaşlar merhaba. İcralarım vardı bu ay bitti. En hızlı kredi ve kredi kartı çıkması için ne yapabilirim


debug
Müsteşar Yardımcısı
08 Temmuz 2025 15:55

bankaya altın yatıracaksın. sonra yatırdığın altın miktarı civarında teminatlı kredi kartı alacaksın. harcamalarını ve ödemelerini düzenli yapıp puanını yükselteceksin.

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