Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han



Kapalı
08 Temmuz 2025 16:02
İzmir Demokrasi Üniversitesi usülsüzlük

İzmir Demokrasi Üniversitesi? nin eski bir çalışanı olarak rektör Tunçsiper?in kadro atamalarında hala işlemeye devam etmekte olduğu suçu ifşa ediyorum. Kadro atama öncesi ve sonrasında personelden çok pahalı hediyeler ve ücretler istemektedir. Personel atama öncesi kadro talebi için özel kalemi aramakta, rektöre ne alması gerektiğini sormakta özel kalem hocanın para ya da hediye taleplerini iletmektedir. Hediye-para verilmesi akabinde ilgili adayın kadro talebi yerine getirilmektedir. Bunun tüm ülkede hiçbir örneği yoktur, ben üniversiteden ayrılırken daha ufak çaplı hediyelerin tamamen şahsi hediyelere döndüğünü duydum. Bunun araştırılması gerekiyor, bu yolsuzluktur, dayatmadır, rüşvettir.

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