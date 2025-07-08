Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Temmuz 2025 16:09
süt izni bitimi mesai sorunu

bebeğim yaşını doldurunca kendi isteğimle dilekçe vererek nöbet tutabilir miyim? sendika tutabileceğimi söyledi hastane yönetimi sadece 112 çalışanlarının böyle bir hakkı olduğunu söylüyor.bilgisi olan yazabilir mi acaba

Çok Yazılan Konular

İller Arası Tayin Ceza SüresiEbe İller Arası TayinEşler İller Arası Tayin Verdikten Sonra Eş Durumu2025 Yılı İstifa SonrasıYeniden Atama Tıbbi Sekreter İl Dışı Tercih İçin Hizmet PuanıEkip PortalAtamaTıbbı Sekreter İller ArasıATT İken Memurluğa Geçmekİstifa Sonrası Açıktan Atama

Sözlük

en çok gitmek istediğimiz romantik yerler 2 Şehirler arası dinlenme tesisleri 5 nuh'un gemisi 2 yarlıgamak kelimesi 1 kadınlar ne ister adlı soru 2 aslan 1 çabaların boşa çıkması 1 en çok güldüğüm cümleler 2 Işınlanmak istediğiniz bir yer? 4 Eşinin vizesi çıkmayınca balayına yalnız giden kadın 1

Son Haberler

Zeydan Karalar dahil 6 şüpheliye tutuklama istemiAdıyaman Belediye Başkanı Tutdere adli kontrolle serbestDMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını YalanlandıTapuda sahte kimlikle satış girişimi: 4 kişi tutuklandıMEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı