Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Temmuz 2025 16:15
Mebbiste Bilgi Değişikliği yapılabilir mi?

arkadaşlar telefon numaram değişti acaba mebbiste bunu nasıl güncelleyebilirim. bilgi düzeltme kısmına girdim ama olmuyor.


bahçesaray
Şef
08 Temmuz 2025 17:21
okul yönetimi yapar
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