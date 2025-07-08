Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 18:45
Havuz tayini dışında tayin alanlar yüzünden havuz tayinine kontejyan kalmıyor, sendika bu konuya bir

Geçen aylarda havuz tayinleri dışında benim bildiğim Çağlayan'dan sadece 8 kişinin tayini çıkmıştı. O da benim bildiklerim, bilmediklerimin sayısı kim bilir kaçtır. Havuz tayinleri dışında torpilli olanları gönderiyorlar ve havuz tayinine yeterli kontejyan kalmıyor. Koskoca Çağlayan adliyesinden sadece 12 zabıt katibinin tayini çıkmış. Bunlardan daha fazlasını havuz tayinleri dışında gönderdiler. Bu kadar büyük bir adaletsizlik olabilir mi ? Düşük puanlı kişiler havuz tayinleri dışında gidebiliyor ve adliyede yeterli personel kalmadığı için havuz tayinlerinde az kişiyi gönderiyorlar. Benim o puanlara ulaşabilmem için 15-20 yıl çalışmam lazım. Yani emekli olmadan havuz tayinleri işime yaramayacaksa ne anladım ben bu işten? Bakanlıkta bu kadar çok torpilin dönmesi midemi bulandırıyor artık

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