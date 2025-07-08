Cami lojman

Hocalarım Artık merkezde yahut ilçede bir camiye atanacaksanız lojmanı varmi yokmu diye çokta şey etmeyin sinsi cami dernekleri evvela kira talep etmiyorlar konusunu bile acmiyorlar gelmekten vazgeçmeyin diye sonra sizin atamanız gerçekleşiyor yerleşiyorsunuz sizi çağırıp kira talep ediyorlar ve siz tabi şok. talep ettikleri kira bedelleri de öyle böyle değil normal ev fiyatları ile ayn cüzi bir miktar talep edilse sorun degil. Yada kira istemiyor istemiyor sonra en ufak bı ters düşme durumunda geriye dönük kira talep edip mahkemeye verebiliyorlar başkanlığın bir an evvel cami ve Kur'an kurslarının yönetimi ile alakalı bir çalışma yapması lazim birçok caminin durumu böyle o yüzden nacizhane sizleri uyarayim dedim. İmkanınız varsa kendi evinizden gidip gelin yoksa düzgün bir ev sahibiyle anlaşıp evini tutun.