Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Temmuz 2025 19:22
Becayiş Ne Zaman

663 45/a khk ile 3+1 süresinde 3.senemi doldurmak üzereyim , iliçi becayiş yapmak istiyorum 3.sene dolunca yapabilir miyim?

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