Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


08 Temmuz 2025 19:36
Kurumlar arası geçiş
Arkadaşlar Adalet Bakanlığında 657 tabi memurum,belediye geçiş yapsam maaşım merkezi bütçeden mi yatar yoksa belediyenin bütçesinden mi?

Knncl
Aday Memur
08 Temmuz 2025 19:52
niye sordun? ne farkedecek senin için
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı İBB Maaş Promosyonu2025 Naklen Atama KontejanlarıMobing Hk.İSKİ'ye Tekniker Olarak Atandım2026-2027 Kamu Şefleri Toplu Sözleşme BeklentileriTekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne atananlar2025 yılı 2. atama izinleriİBB mi, ilçe belediyesi mi zabıta memurluğuYedeklikİSKİ Memur ve Sözleşmeli Personel Sonuçları (Merak Edilenler)

Sözlük

yabancı futbolcuların hanımları 1 Yaz geceleri teras balkon ya da bahçe keyfi 3 darlamak 1 en güzel şarkıların en güzel kısımları 3 Fotoğraf albümü 1 espri yapmasalar göze daha hoş görünecek olanlar 1 nuh'un gemisi 2 Ev almak hayal oldu 1 ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 8 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldıİstanbul merkezli uluslararası operasyonda 17 şüpheli tutuklandıAdana BB Başkanı Zeydan Karalar tutuklandıBüyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin ve şoförü tutuklandıEmekli aylığına zam teklifi Genel Kurul'da birinci sıraya alındı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı