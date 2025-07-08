Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 19:54
adli tatil girmeyecek mahkemeler
https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/idare-ve-vergi-mahkemelerinin-yarisi-adli-tatil-yapmiyor?gdprAccept bu gerçekten doğru mu devreler

Metin.ger
Aday Memur
08 Temmuz 2025 19:57
bazı idare mahkemeler adli tatil yapmıyormuş ?
Toplam 1 mesaj

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