Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 21:53
Maaşlar yılda 13. kere ödenmesi

Yavru vatan kıbrısta maaşlar yılda 13 defa ödeniyor bizde 12. promosyonlar ise bölgeden bölgeye değişiyor. bence promosyonlar kaldırılsın tüm maaşlar pttden ödensin ve yılda 13 maaş verilsin

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