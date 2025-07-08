Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


08 Temmuz 2025 23:02
Üniversite Koruma ve Güvenlik

Koruma ve güvenlik olarak yeni atandım son temmuz zammı ile maaşlar ne kadar oldu? Yardımcı olursanız sevinirim

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