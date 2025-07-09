Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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09 Temmuz 2025 04:10
Ydk ve karar

6 ay önce İçişleri Bakanlığı yüksek disiplin kuruluna girdim adlisi 1 yıl üstü ama hagb ydi ama kurul cezaya mahal yok kararı verdi aynı süreçte devam eden başka soruşturmadan ise takipsizlik aldım o konudan ise geçen hafta merkez disiplin kuruluna girdim bu konudan takipsizlik aldım diye ceza veremeyiz diğer suçtan her ne kadar disiplin cezası almamış olsa bile hagb almış diyip tekrar eski dosyayı açabilir mi yani İçişleri Bakanlığı yüksek disiplin kurulunun kararını yok sayabilirler mi

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