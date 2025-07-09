KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


09 Temmuz 2025 08:08
Sıhhi Tesisat Teknikerleri Bu Başlık Altında Buluşalım

Arkadaşlar Merhaba 3235/3233 Nitelik Kodlu Tesisat Teknikerleri Var mı aramızda Puan durumumuz nedir? Nereyi Tercih etmek istiyorsunuz?

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