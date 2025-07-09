Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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09 Temmuz 2025 08:16
OTİZM ve TAYİN

Merhabalar herkese çocuğuma otizm tanısı konuldu. Bulunduğum ilçede eğitimi yeterli seviyede olmayan rehabilitasyon merkezi var. Eğitim seviyesi yüksek, tüm branşların olduğu farklı bir ile tayin olmak istiyorum. Kabul olma durumu nedir?


Ispatu61
Aday Memur
09 Temmuz 2025 08:29
yuzde yuz kabul olur memleketine bile gonderiyorlar
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