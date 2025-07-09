Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


09 Temmuz 2025 08:41
Alt Bölge

eğitim durumu ile 2B'den 2 C'ye geldim . Kadrom hala 2B de . Eski görev yerim olan 2B sen alt bölge tayini yapabiliyor muyum ? alt bölge tayini dilekçemi eski hastanemi vermeliyim yoksa eğitim mazereti ile geldiğim hastaneye veriliyor mu?

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