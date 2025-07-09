Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Temmuz 2025 08:45
Okulda Kütüphaneci Olarak Çalışan Arkadaşlar

Merhaba, okulda kütüphaneci olarak çalışan arkadaşlar, yaz döneminde okuldaki konumunuz ne oluyor? Nerede duruyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz?

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