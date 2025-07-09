Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


09 Temmuz 2025 09:37
Üniversiteden Bakanlığa Geçiş Yapılabilir mi?

Üniversite'de 4/b'li olarak çalışıyorum. 2 sene oldu. Bakanlıkta çalışmak çok istiyorum. Tayin haklarının olmasından dolayı beni cezbediyor ve daha kurumsal geliyor. Böyle bir geçiş mümkün mü?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
09 Temmuz 2025 09:42

Önceki konunuza cevap verdim.

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