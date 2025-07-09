Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Temmuz 2025 09:40
Öğretmen Devam Devamsızlık Defteri

merhaba arkadaşlar. öğretmen devam devamsızlık defterine müdür, müdür yardımcısı ve hizmetli personelin adları da yazılır mı? teşekkür ederim.


m.r_f
Şube Müdürü
09 Temmuz 2025 09:50

İsmi açıkça "Öğretmen Devam Defteri" ise yazılmaması mantıklı, ama ismi "Personel Devam Defteri" ise durum değişir. Bence yazılması gereklidir.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
09 Temmuz 2025 10:02

Maaş listesinde adı olan, hatta başka okulun maaş listesinde adı olup size görevlendirilen herkesin adı olmalıdır.

Süs olsun diye değil işe yarasın diye tutulması için ileride herhangi bir araştırma ve soruşturmada o gün okulda kimlerin bulunduğu, kimlerin ne zaman görev yaptığı önemlidir.

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