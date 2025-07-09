Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 09:49
tarımda unvan degisikligi

aöf mezun aşamasındayım kasımda sınav olsa mezun asamasındakıler girebiliyor mu

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Tarım Bakanlığı RotasyonTarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)kamuda uzman yardımcılığı mı müfettiş yardımcılığı mı yoksa mühendislik mi maddi ve manevi olarak 4/B görevlendirme

Sözlük

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