Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 10:51
vakıfbankın 3cü teklifi doğruysa 150bin artı sıfır faizli 200bin kredi 3 yıl ödemeli sizce yeterlimi

bana göre sıfır faizle yeterli olabilir bu teklif

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