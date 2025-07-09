Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


09 Temmuz 2025 11:05
Üniversite Hastanesi Üst Öğrenim Sayılan Meslekler

Daha önce soruldu mu bilmiyorum o yüzden şimdiden kusura bakmayın. Üniversite hastanesinde sözleşmeli olarak ortaöğretim hemşire olarak görev yapıyorum. teşvik ve maaş konusunda lisans mezunlarına göre ciddi bir gelir kaybım var üst öğrenim sayılan meslek grupları hakkında yardımcı olabilecek birisi var mı ?

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