Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


09 Temmuz 2025 11:14
Samsun Hemşire Tayin

Arkadaslar 37000 puanım var sivastan samsuna tayinim çıkarmı sizce

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