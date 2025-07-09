KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


09 Temmuz 2025 11:42
merkezi alım ile 4001
Bu merkezi alımda farklı olarak üniversite alımları da olacakmış sanırım kendi bölümümden atanamadım özel sektör beni çok yıprattı p3 puanım 89 herhangi bir 4001 için şansım var mıdır?

ozgur cakir
Aday Memur
09 Temmuz 2025 12:30

Branş ne hocam


Diotima01
Aday Memur
09 Temmuz 2025 12:34
odyoloji
ozgur cakir, 55 dk. önce

Branş ne hocam


ozgur cakir
Aday Memur
09 Temmuz 2025 12:51

Bir sürü sağlıkçı alımı var.Puanjniz iyi gelmedi mi ?


Diotima01
Aday Memur
09 Temmuz 2025 12:52
evet bir sürü hocam 17 kişi alındı puanım 89
ozgur cakir, 34 dk. önce

Bir sürü sağlıkçı alımı var.Puanjniz iyi gelmedi mi ?

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