merkezi alım ile 4001

Bu merkezi alımda farklı olarak üniversite alımları da olacakmış sanırım kendi bölümümden atanamadım özel sektör beni çok yıprattı p3 puanım 89 herhangi bir 4001 için şansım var mıdır?

Bu merkezi alımda farklı olarak üniversite alımları da olacakmış sanırım kendi bölümümden atanamadım özel sektör beni çok yıprattı p3 puanım 89 herhangi bir 4001 için şansım var mıdır?