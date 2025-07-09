Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


09 Temmuz 2025 11:53
Usul Fen
Biliyorum bir kaç başlık vardı bugün idari burodan hakem heyetine usul gen için evrakları almam için arandım aracım yok yarın akşam olur mu yarın akdiktan sonra da sonraki gün yani 24 saat içinde gidecem problem olur mu yani evrakı aldığım gün hastaneye gotrmmiz mi gerekiyor

mathematician1980
Şef
09 Temmuz 2025 13:20

https://youtube.com/@yasinhocamatematik?si=NzxM-Ue_3fSby7-N

Polis dostu bir kardeşimizin matematik YouTube Kanalidir arkadaşlar abone olup beğeni ve yorumlarla desteklerseniz seviniriz abone olursanız dersleri anlık takip edebiliyorsunuz hem de her şey ücretsizdir ve emin ve güvenilirdir kanal Bizzat ben bu konu arkadaşa kefilim Yasin hocadan Biz de ders aldırdık çocuk hiç matematik yapamıyorum 8 sınıf lgs'den 12 net yaptı isteyenlere sonuç belgesini atabilirim okuldan yazılı sonuçlarını ulaşabilirsiniz yazılılardan en fazla 25-30 alıyordu en son yazılan 82 aldi.Ayrıca polis çocuklarına %50 %60 indirimli özel dersler vermektedir canlı dersler Kocaeli ve İstanbul uygun online dersler Tüm türkiye'ye verebiliyor.BU ARADA BENDE POLISIM DEGERLI SEFLERIM VE KARDESLERIM... 11.POMEM

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