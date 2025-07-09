Biliyorum bir kaç başlık vardı bugün idari burodan hakem heyetine usul gen için evrakları almam için arandım aracım yok yarın akşam olur mu yarın akdiktan sonra da sonraki gün yani 24 saat içinde gidecem problem olur mu yani evrakı aldığım gün hastaneye gotrmmiz mi gerekiyor

Biliyorum bir kaç başlık vardı bugün idari burodan hakem heyetine usul gen için evrakları almam için arandım aracım yok yarın akşam olur mu yarın akdiktan sonra da sonraki gün yani 24 saat içinde gidecem problem olur mu yani evrakı aldığım gün hastaneye gotrmmiz mi gerekiyor