https://youtube.com/@yasinhocamatematik?si=NzxM-Ue_3fSby7-N
Polis dostu bir kardeşimizin matematik YouTube Kanalidir arkadaşlar abone olup beğeni ve yorumlarla desteklerseniz seviniriz abone olursanız dersleri anlık takip edebiliyorsunuz hem de her şey ücretsizdir ve emin ve güvenilirdir kanal Bizzat ben bu konu arkadaşa kefilim Yasin hocadan Biz de ders aldırdık çocuk hiç matematik yapamıyorum 8 sınıf lgs'den 12 net yaptı isteyenlere sonuç belgesini atabilirim okuldan yazılı sonuçlarını ulaşabilirsiniz yazılılardan en fazla 25-30 alıyordu en son yazılan 82 aldi.Ayrıca polis çocuklarına %50 %60 indirimli özel dersler vermektedir canlı dersler Kocaeli ve İstanbul uygun online dersler Tüm türkiye'ye verebiliyor.BU ARADA BENDE POLISIM DEGERLI SEFLERIM VE KARDESLERIM... 11.POMEM
Video acilmiyorsa en ustteki linki tiklayip baska sekmeden acabilirsiniz
https://youtube.com/@yasinhocamatematik?si=NzxM-Ue_3fSby7-N VIDEO
Polis dostu bir kardeşimizin matematik YouTube Kanalidir arkadaşlar abone olup beğeni ve yorumlarla desteklerseniz seviniriz abone olursanız dersleri anlık takip edebiliyorsunuz hem de her şey ücretsizdir ve emin ve güvenilirdir kanal Bizzat ben bu konu arkadaşa kefilim Yasin hocadan Biz de ders aldırdık çocuk hiç matematik yapamıyorum 8 sınıf lgs'den 12 net yaptı isteyenlere sonuç belgesini atabilirim okuldan yazılı sonuçlarını ulaşabilirsiniz yazılılardan en fazla 25-30 alıyordu en son yazılan 82 aldi.Ayrıca polis çocuklarına %50 %60 indirimli özel dersler vermektedir canlı dersler Kocaeli ve İstanbul uygun online dersler Tüm türkiye'ye verebiliyor.BU ARADA BENDE POLISIM DEGERLI SEFLERIM VE KARDESLERIM... 11.POMEM
Video acilmiyorsa en ustteki linki tiklayip baska sekmeden acabilirsiniz