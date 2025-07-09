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Editörler : supporters.


09 Temmuz 2025 12:42
12 Askerin Şehit Olmasının Araştırılması Önergesi AKMHP Tarafından Reddedildi

Şaşırdık mı tabi ki hayır. Çünkü yıllardır alışkanız böyle şeylere. Birşeyin altından yalan şeyler çıkmayacağınıza emin iseniz onu araştırmakta bir zarar görmezsiniz. Ama AKP ve MHP tıpkı fetönün siyasi ayağının araştırılmasını reddettiği gibi, hatta çok daha önce FETULLAH GÜLEN cemaat yapılanmasının ülkemizde faaliyetleri araştırılsın önergesinin reddedildiği gibi (Rahmetli Kamer Genç'in bu yüzden meclisten kovulduğu yıllar) bu da reddedildi.

12 asker METAN gazından zehirlenerek ölmüş öyle mi ? Ben inanmıyorum kimse de inandıramaz o zaman araştırılsın

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