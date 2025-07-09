Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Temmuz 2025 12:58
Sendika yöneticileri ve sendika üyeleri çağrım size..
Aynı işi yapan öğretmenler arasındaki maaş uçurumu hak değildir. 8 yıllık öğretmen maaşı 53 bin Baş öğretmen maaşı 72 bin.. Arada 20 bin fark var bu normal olmamalı buna acil çözüm getirilmesi gerek.. Not: uzman öğretmenim

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