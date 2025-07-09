Polis sorunları ile alakali kurul toplaniyor bu akşamki Tweet etkinliği çok onemli

buraya yorum yapanların çoğu kendi gölgesinden korktuğu için twit atamaz onu da geçtim retweet bile yapamaz biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz korkaklara da zerre hakkım varsa haram olsun

buraya yorum yapanların çoğu kendi gölgesinden korktuğu için twit atamaz onu da geçtim retweet bile yapamaz biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz korkaklara da zerre hakkım varsa haram olsun