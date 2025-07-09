Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


09 Temmuz 2025 14:26
Polis sorunları ile alakali kurul toplaniyor bu akşamki Tweet etkinliği çok onemli

Arkadaşlar Cüneyt Özdemir ve Deniz Uras sanki kendi meselesi gibi soruna çözüm aramak için uğraşıyorlar . Kendilerini desteklemeye devam edelim ve lütfen Tweet atalım bu aksam . El Birliği ile başaracağız sesimiz artık çok gür çıkıyor


Feritdemir0133
Memur
09 Temmuz 2025 14:40

Haydi beyler 40 yılın başı bir birlik olalım yahu. Hadi gardaşlar.


aliözcan
Memur
09 Temmuz 2025 14:41

++++++++++


Dnipro06
Aday Memur
09 Temmuz 2025 15:11
buraya yorum yapanların çoğu kendi gölgesinden korktuğu için twit atamaz onu da geçtim retweet bile yapamaz biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz korkaklara da zerre hakkım varsa haram olsun

selo65
Aday Memur
09 Temmuz 2025 15:17

İnşallah el birliği ile bu işin içinden çıkacağız yeterki birlik olalım ve destek olalım

Toplam 4 mesaj

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