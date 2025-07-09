Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


09 Temmuz 2025 14:27
Bugün İlk Kurul Toplanıyormuş- Başardık mı

Cüneyt Özdemir yayınında polislerin sorunlarıyla ilgilenecek ilk kurulun bugün toplanacağını, gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi. Sesimizi duyurduk. Aynı şekilde etkinliklere devam etmeliyiz.


Enginpol
Aday Memur
09 Temmuz 2025 14:31
cüneyt özdemir hangi kanalda yayın yapıyor

İbrahim Burakkk
Aday Memur
09 Temmuz 2025 14:32

YouTube canlı yayın

Enginpol, 59 dk. önce
cüneyt özdemir hangi kanalda yayın yapıyor

Enginpol
Aday Memur
09 Temmuz 2025 14:33
hangi saatler arasında yayında takip edelim

Feritdemir0133
Memur
09 Temmuz 2025 14:38

Evet gençler izleyin ve takip edin yorum yapın altına kanalın, başaracağız.


aliözcan
Memur
09 Temmuz 2025 14:41

++++++++++


demirsa
Aday Memur
09 Temmuz 2025 15:18

Devam hakkımızı aramaya akşam etkinlik var herkes etrafından da tweet attırsın


demirsa
Aday Memur
09 Temmuz 2025 15:19

Etkinlik 7 de Yalçın doğan ı ve Emniyet birlik Platformunu takip edelim


Ahmet can10
Aday Memur
09 Temmuz 2025 15:25
Desteğe devam korkak olumsuzcular gelir şimdi
Toplam 8 mesaj

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