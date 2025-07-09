Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


09 Temmuz 2025 14:31
Suskunluğum Asaletten Değil

Bir yerde konu uzadığı zaman susmayı tercih ediyorum.

Anlamaktan çok kendini haklı görmek isteyen birisine,

kelime israfı etmeyi gereksiz buluyorum.Yoksa suskunluğum asaletten değil.


berken47
Şef
09 Temmuz 2025 15:02

Eee bizene bundan,bunun için neden başlık açmak gereksinimi hissetin

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