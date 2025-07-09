Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


09 Temmuz 2025 14:41
çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batır..

Kendini eleştiremeyen insanların,başkasını eleştirirken gösterdiği performans taktire şayan.


pekgozenes
Aday Memur
09 Temmuz 2025 15:25

açık konuşun isim verin bize :)) Herkes herşeyi görüyo yorulduğumuzla kalıyoruz.

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