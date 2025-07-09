Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
09 Temmuz 2025 15:03
iller arası kura çekimi 28 Temmuz olarak değiştirildi.

Başvuru iptal tarihi: 24 Temmuz saat 18:00 kadar.

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