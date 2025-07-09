Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 15:14
Tayin hk.

Arkadaşlar tayin olunca yolluk parası için mutemetliğe mi başvuruyoruz yoksa tebliğ alınca otomatik mi yatıyor

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