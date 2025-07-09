Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 15:14
Tayin yolluğu hakkında

Arkadaşlar tayin olunca yolluk parası için mutemetliğe mi başvuruyoruz yoksa tebliğ alınca otomatik mi yatıyor


biberovic
Aday Memur
09 Temmuz 2025 17:35
hayırlı olsun nereye çıktı

E.Kayı Han
Editor
09 Temmuz 2025 18:37

Ayrılış yaptıktan sonra evrakların ile birlikte mutemete gideceksin. Otomatik yatmaz.


Ruili
Şef
09 Temmuz 2025 18:44
Sizin tayin işler ne oldu, çıktı mı editör bey
E.Kayı Han, 44 dk. önce

Ayrılış yaptıktan sonra evrakların ile birlikte mutemete gideceksin. Otomatik yatmaz.

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