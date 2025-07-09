Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


09 Temmuz 2025 15:40
İller Arası Bakanlık Mesajı

30.07.2025 tarihinde yapılacağı duyurulan 2025 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasının iki gün öne çekilerek 28.07.2025 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle başvuru değerlendirme sonuçları ve hizmet puanları 21.07.2025 tarihinde açıklanarak, 22 Temmuz 2025 tarihi saat 18?00?e kadar Ekip sistemi üzerinden itirazlar alınacaktır. Başvurusunu iptal ettirmek isteyenler ise; en geç 24.07.2025 tarihi saat 18.00?e kadar Ekip sistemi üzerinden başvurularını iptal edebileceklerdir. Kura takvimi güncellenerek web sitesinde yayınlanmıştır. B001


ıstUlkuu
Aday Memur
09 Temmuz 2025 15:54

Bana geldi


Atama2019
Aday Memur
09 Temmuz 2025 17:21

21 temmuzda açıklanacak olan ne başvurunun reddi mi

Toplam 2 mesaj

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