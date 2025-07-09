Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 16:07
Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek lisans sorulari

Hacettepe Üniversitesinin Kamu yönetimi yüksek lisans yazılı sınavında çıkan soruları sonraki yıllarda sınava girecek arkadaşların fikir edilebilmesi açısından yazıyorum.

1- Mahalli idarelerin anayasal ilkeleri nelerdir? Anayasadan örneklerle yazınız.

2- devlet tüzel kişiliği ve kamu tüzel kişiliği kavramlarini açıklayınız. Yerinden yönetim ve merkezden yönetimdeki farklılıklarını hukuksal bağlamda yetki açısından açıklayınız.

3-yorum sorusu: Nüfusu 300 milyon olan ülkede nüfus yoğunluğu açısından büyüksehir olan 5 il vardır. Toplam 24 il bulunmaktadır. Ülkede konut stoğu yetersiz. Ayrıca inşaat kalite iyi değil. Bu sorunun çözümü için nasil bir proje gelistirirsiniz? Araştırma yöntemi, projenin kapsamı, bütçesi açısından yazarak tartışınız.

İnternette kamu yönetimi yüksek lisans alanında hiç soru paylaşımı olmadığı için yardımcı olması açısından yazdım.

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