Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Temmuz 2025 16:22
1000 kişilik okula tecrübesiz idareci verilmesi.

idareci geldi. daha önce orta öğretimde bile çalışmayan iki müdür yardımcısı ile koca okul nası çalışacak. onlar işleri öğrenene kadar birsürü zorluk.


majesteleri7
Daire Başkanı
09 Temmuz 2025 16:32

Sen de yardım et ya da sen olsaydın idareci beğenmiyorsan niye olmadın.acemi nalbant gavur eşeğinde denermiş kendini.öğrenirler kimse anasının karnından idareci doğmuyo


baykuş123
Şef
09 Temmuz 2025 16:50

Siz mesleği 9 aylıkken öğrendiniz doğar doğmaz da öğretmen olarak göreve başladıysanız siteminizde haklısınız.bkz.troll :D

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Bu sene il emri verilir mi?2026-2027 Toplu SözleşmeProje okul davalarıYolluk ne zaman yatar?Okul Yöneticileri Mağdur: MEB Atama Yönetmeliği Revize EdilmeliEkdersim hakkinda bilgiHaziran ek dersi yattı mı? (2025)Zorunlu görevlendirme mümkün mü?

Sözlük

bi mola radyo yayını 6 Söylenişi güzel kelimeler 4 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 17 ayrıntı 1 zelle 1 Şehirler arası dinlenme tesisleri 3 ben buraya neden çıktım 1 Kudret helvası ve bıldırcın 1 maden suyunu çakmakla açmak 3 Gözlerin Cezayir Menekşesi 1

Son Haberler

Dolar 40 TL üzerindeki seyrini devam ettirdiGenç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!Otluk alanda başlayan ve garaja sıçrayan yangında otomobil yandıAltının kilogram fiyatı 4 milyon 246 bin liraya gerilediBüyükçekmece'de Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı