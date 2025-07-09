Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 16:30
ücretsiz izin dönüşü promosyon
ücretsiz izinde olan biri ücretsizden dönünde promosyonun kalan aylarını alır mı?

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