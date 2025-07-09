Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 17:14
Yıllık izin

Yedi yıldır devlet memuruyum. Memuriyet öncesinde özel sektörde çalışıyordum, özel sektördeki SGK primlerimle birlikte emekliliğe esas 15 yılı biraz aşkın bir hizmet yılım var (özel sektör ve devlet memurluğu prim günlerini birleştirtim) yılda kaç gün yıllık izin kullanabilirim?


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Şef
09 Temmuz 2025 17:18
özel sektör çalışması yıllık izni etkilemez. sadece emekliliğe sayar. birleştirmiş olmanız yıllık izninizi etkilemez o yüzden.

gecakademisyen
Şef
09 Temmuz 2025 17:22

Cevapladığınız için teşekkür ederim.

12345654321, 11 dk. önce
özel sektör çalışması yıllık izni etkilemez. sadece emekliliğe sayar. birleştirmiş olmanız yıllık izninizi etkilemez o yüzden.
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