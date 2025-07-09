Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Temmuz 2025 17:35
İkinci il dışı atamaya yeşil ışık yandı...

Şimdi takvimi didik didik didik edip yer bulalım


muhalif çocuk
Aday Memur
09 Temmuz 2025 18:12
Geçen yıl mazeretten önce Temmuz ayında olmuş sanırım. Yanılmıyor isem. Yine de kontenjan konusunda çok ümitlenmemek gerek.

özTÜRK12
Memur
09 Temmuz 2025 18:35
2.İl dışı ile birlikte iliçi başvuru hakkı verilir mi acaba

kurbaga4615
Aday Memur
09 Temmuz 2025 18:59

geçen sene temmuz ayında oldu. yönetici atamaları sonrasında olunca çoğu yerde ilk il dışına göre daha iyi yerler açıldı. Yönetici atamaları yapıldı çoğu merkezi yer açıldı.

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