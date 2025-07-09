Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Temmuz 2025 18:35
2025 Toplu Sözleşme Zam Miktarı Ne Olur
2025-2026 2026-2027 yıllarında memura yapılacak zam oranı İle ilgili oranlar sizce ne olur? Tahminleri alalım?

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Sözlük

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