Temmuz maaşı hakkında

Arkadaşlar, temel ek ödeme bordrosu yayımlanmış da, zamsız hali 2.998 liraydı. Ama şimdi yine 2.998 lira yazıyor. Geçen yılların Haziran bordrosunda zamlı hali verilirdi. Yok mu bu işte bir yanlışlık?

Arkadaşlar, temel ek ödeme bordrosu yayımlanmış da, zamsız hali 2.998 liraydı. Ama şimdi yine 2.998 lira yazıyor. Geçen yılların Haziran bordrosunda zamlı hali verilirdi. Yok mu bu işte bir yanlışlık?