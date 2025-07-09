Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 19:24
Temmuz maaşı hakkında
Arkadaşlar, temel ek ödeme bordrosu yayımlanmış da, zamsız hali 2.998 liraydı. Ama şimdi yine 2.998 lira yazıyor. Geçen yılların Haziran bordrosunda zamlı hali verilirdi. Yok mu bu işte bir yanlışlık?

Kpsbirincisi
Genel Müdür
09 Temmuz 2025 19:42

Ek ödeme dediğiniz haziranınki olabilir mi acaba ondan öyle yazıyordur.


aysenurkckdgl
Aday Memur
09 Temmuz 2025 20:44
ek ödeme bir önceki ayı alırız şuan hazirani alacağız. Ağustos ayı da temmuz ek ödemesini alırken zamlı hali alınacak. belki yanlış bakmissinizdir hiçbir zaman haziranda zamlı verilmez

saglıkcıbey
Aday Memur
09 Temmuz 2025 20:45
Anladım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum
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