Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 19:25
Takipsizlik sonrası ceza verilir mi?

Adli bir konudan idari soruşturma başlatıldı adli beklemeden müfettiş dosyayı merkez disiplin kuruluna göndermiş ihraç talebiyle daha sonra adli sonuç belli oldu takipsizlik aldım kurula da elden teslim ettim şimdi daha önceden uyarma cezam dahi yok kurul takipsizlik kararını dikkate alıp cezaya mahal yok veya alt ceza olarak 24 ay verir mi lütfen bilgi sahipleri yazarsa sevinirim isnat edilen suç fetö vs.değil bu arada


Jackspraw
Aday Memur
09 Temmuz 2025 19:39

Klasik olacak ama disiplin ayrı adli dosya ayrı dostum herşey çıkabilir inşallah kademe falan aylık kesme alirsinda ugrasmazsin mahkemelerle


Kenzo123
Memur
09 Temmuz 2025 20:07

Suç ne


Brkndl10
Aday Memur
09 Temmuz 2025 20:46

Tanıdığım biri yüz kızartıcı suçtan 1 yıl 8 ay aldı ama yüksek disiplin kurulu ceza bile vermedi ki hatırlıyorum onun adli sonucunu mahkeme bitesiye kadar bekledi müfettiş sonra Ydk ya gönderdi adli den takipsizlik almanın hiçbir önemi yok mu yani

Jackspraw, 2 saat önce

Klasik olacak ama disiplin ayrı adli dosya ayrı dostum herşey çıkabilir inşallah kademe falan aylık kesme alirsinda ugrasmazsin mahkemelerle

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